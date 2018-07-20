Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона «Стоп Сорос»

CA-NEWS (CA) - Европейская комиссия подала в суд на Венгрию. Она заявила, что принятый государством пакет законов «Стоп Сорос» об уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам является незаконным, сообщает Reuters.

В Еврокомиссии заявили, что «Стоп Сорос» противоречит законодательству Евросоюза, поскольку ограничивает права беженцев. В Брюсселе рассчитывают, что если Венгрия в течение двух месяцев не откажется от этого закона, то ее к этому принудит суд.

В случае невыполнения требования Венгрию могут ждать санкции.

Еще одна претензия Еврокомисии заключается в самом отношении к мигрантам: власти держат их во временных транзитных лагерях дольше положенных четырех недель, а также высылают их за пределы Венгрии.

Название пакета законов «Стоп Сорос», принятого 20 июня, связано с именем американского финансиста Джорджа Сороса и его фондом «Открытое общество», который венгерское правительство обвинило в разработке плана по наводнению страны нелегальными мигрантами. Руководство организации все обвинения отрицало.

В 2015 году государства Евросоюза ввели квоты для беженцев, которые распределялись пропорционально величине населения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против этого решения. Он утверждал, что нелегалы являются не беженцами, а «захватчиками», создающими неизбежные проблемы. Против системы квот высказались также Чехия, Румыния и Словакия. Страны подали иски в суд Евросоюза с требованием упразднить их, однако им отказали.

Венгрия ранее подавала в суд ЕС иск с требованием прекратить практику квот, однако проиграла.