95 казахстанцев получили разрешение на ипотеку по программе «7-20-25»

CA-NEWS (KZ) - Кредитная комиссия одобрила получение ипотеки по программе «7-20-25» 95 гражданам Казахстана. Об этом 20 июля на пресс-конференции в Астане сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, в строительной отрасли в этом году планируется ввод 12,1 млн кв.метров жилья или более 103 тыс. жилищ. В жилищное строительство было инвестировано 513,3 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 28,4%. За первое полугодие по республике сдано в эксплуатацию 49 тыс. 667 жилищ, из них 20 тыс. 532 индивидуальных дома.

«В целях дальнейшего развития ипотеки и поддержания платежеспособного населения внедрена новая ипотечная программа «7-20-25». Ипотека под низкий процент будет выдаваться на покупку жилья в новостройках. По данным Национального банка, с 4 июля начали поступать заявления на рассмотрение кредитной комиссии, уже направлено 148 заявок и одобрена выдача 95 ипотечных кредитов на 1,1 млрд тенге», - сказал глава МИР.

Программа «7-20-25» предусматривает выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения - 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок займа - до 25 лет.

Оператором программы выступает акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана». В список банков-партнеров вошли Банк Центркредит, Евразийский банк, АТФ банк, RBK-банк, Халык банк, Цесна банк, Жилстройсбербанк. До конца года к ним готовы присоединиться Сбербанк и Форте банк.

В программе может участвовать любой гражданин республики, имеющий доход от трудовой или предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности. Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе страны в пределах следующей стоимости: 25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау ($74,5 тыс.) и 15 млн тенге ($44,6 тыс.) – для других регионов.

Согласно условиям программы, банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов.