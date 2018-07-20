РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция Алматы назвала «роковой случайностью» убийство фигуриста Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - Убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена, который погиб в минувший четверг, ранее не были с ним знакомы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Алматы.

«Это была роковая случайность. Он за ними побежал», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что на месте преступления находились два человека. Один из них задержан, второй разыскивается. «[Задержанный находится] в изоляторе временного содержания. Он в присутствии адвоката дал признательные показания», - сообщил собеседник РБК.

Сотрудник пресс-службы отказался ответить на вопрос о том, объяснил ли убийца причину нападения на фигуриста. «Не могу об этом говорить», - заявил он.

Ранее департамент внутренних дел (ДВД) Алма-Аты опубликовал ориентировку на разыскиваемого в убийстве Дениса Тена. Это 24-летний Арман Кудайбергенов, уроженец Кызылординской области. Один из подозреваемых уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Призер сочинской Олимпиады Денис Тен скончался 19 июля от ножевого ранения. Тогда представитель Минздрава Казахстана сообщил, что Тен потерял три литра крови, после того как его ранил ножом неизвестный, пытавшийся снять зеркала с автомобиля спортсмена.

Новости по теме:

print
  • Север Туркменистана снова накрыла соляная буря
  • На очередной сессии верхней палаты парламента Таджикистана изберут вице-спикера
  • Авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль приостановлены
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×