Полиция Алматы назвала «роковой случайностью» убийство фигуриста Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - Убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена, который погиб в минувший четверг, ранее не были с ним знакомы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Алматы.

«Это была роковая случайность. Он за ними побежал», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что на месте преступления находились два человека. Один из них задержан, второй разыскивается. «[Задержанный находится] в изоляторе временного содержания. Он в присутствии адвоката дал признательные показания», - сообщил собеседник РБК.

Сотрудник пресс-службы отказался ответить на вопрос о том, объяснил ли убийца причину нападения на фигуриста. «Не могу об этом говорить», - заявил он.

Ранее департамент внутренних дел (ДВД) Алма-Аты опубликовал ориентировку на разыскиваемого в убийстве Дениса Тена. Это 24-летний Арман Кудайбергенов, уроженец Кызылординской области. Один из подозреваемых уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Призер сочинской Олимпиады Денис Тен скончался 19 июля от ножевого ранения. Тогда представитель Минздрава Казахстана сообщил, что Тен потерял три литра крови, после того как его ранил ножом неизвестный, пытавшийся снять зеркала с автомобиля спортсмена.