В Узбекистане возбудили уголовное дело против начальники милиции, сломавшего фермеру нос

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура возбудила уголовное дело против начальника милиции, сломавшего нос фермеру, сообщает uz24.uz.

9 июля 2018 года гражданин Н.Турсунбоев, проживающий на улице Зиёкор Янгиабадского района Джизакской области, обратился в «Телефон доверия» Генеральной прокуратуры с заявлением о том, чтобы принять законные меры начальнику Янгиабадского районного ОВД И.Сулаймонову, который ударил и нанес телесные повреждения его сыну С.Курбонбоеву.

В ходе проведенной Янгиабадской районной прокуратурой доследственной проверки С.Курбонбоев сообщил, что 7 июля 2018 года в 14-30 часов во время пребывания начальника Янгиабадского районного ОВД И.Сулаймонова в поле фермерского хозяйства «Пасткичакир булоги», расположенного на территории объединения потребителей воды «Мустақилликнинг 22 йиллиги», комбайны не косили зерно и стояли без дела и якобы по этой причине начальник районного ОВД И.Сулаймонов ударил С.Курбонбоева кулаком по носу.

По данному факту прокуратурой Янгиабадского района в отношении начальника районного ОВД И.Сулаймонова возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия. Следствие по уголовному делу взято под контроль Генеральной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что глава фермерского хозяйства в Янгиабадском районе Джизакской области Узбекистана Сардор Курбонбоев обвинил начальника раймилиции Ильхома Сулаймонова в том, что 7 июля тот сломал ему нос из-за поломки комбайна.