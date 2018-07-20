Китайские фермеры арендуют в Таджикистане 18 тысяч гектаров земли, что больше площади территории Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Китайские фермеры в этом году взяли в аренду свыше 18 тыс. гектаров земли в Таджикистане и ведут аграрную деятельность. Об этом сказал 20 июля на пресс-конференции замглавы Госкомитета землеустройства и геодезии РТ Азизмамад Каримзода. Каримзода сообщил, что в Хатлонской области страны работают две китайские компании, которые взяли в аренду основную часть земель, передает «Азия-Плюс».

Ранее сообщалось о том, что компании «Синзян инхай» и «Хай Ли» взяли в аренду земли в Хатлонской области сроком на 49 лет. В этой области действует также совместное предприятие «Развитие сельского хозяйства Таджикистана и Китая», которое выращивает хлопок, кукурузу, пшеницу и другие сельхозкультуры.

18 тыс. гектаров земли - это площадь больше территории Душанбе, которая составляет 12,7 тыс. гектаров.

Напомним, в 2012 году министерством сельского хозяйства Таджикистана был одобрен план о передаче в аренду китайским фермерам около 500 гектаров земли в целях развития аграрного сектора страны. Тогда на временное пользование должны были передать земли в южном регионе страны - 150 гектаров в районе Абдурахмони Джоми,150 гектаров в районе Яван и 185 гектаров в районе Джалолиддина Руми.