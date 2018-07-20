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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан на поддержку научных разработок выделит грант на $100 миллионов

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Институте ядерной физики побеседовал с представителями Академии наук и научно-исследовательских институтов, академиками, учеными, молодыми исследователями. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства сообщил, что на поддержку внедрения научных разработок в практику будет выделен грант на 100 миллионов долларов, заработная плата работников научно-исследовательских институтов будет повышена в разы.

Напомним, что накануне президент подписал Указ «О мерах по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан". В соответствии с ним при Кабинете Министров организовано Агентство по развитию атомной энергетики.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам исполнения обозначенных в сфере задач, подготовки кадров, создания и внедрения научных разработок.

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