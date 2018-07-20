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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Перед отправкой в хадж с таджикских паломников снимут отпечатки пальцев

CA-NEWS (TJ) - Таджикские паломники, которые совершат обряд хадж в текущем году, пройдут процедуру дактилоскопии. Отпечатки пальцев паломники сдадут перед отправкой в хадж, передает Авеста со ссылкой на комитет по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов РТ.

В прежние годы процедуру дактилоскопии таджикские паломники проходили в аэропорту Саудовской Аравии. В этом году, по запросу министерства иностранных дел Саудовской Аравии, процедуру снятия отпечатков пальцев паломники пройдут на родине.

Как ранее сообщалось, первая группа таджикских паломников отправится в Мекку и Медину для совершения обряда «хадж» 6 августа.

Уттвержден график полетов. Соглашения о перевозке паломников подписаны с отечественными авиакомпаниями «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» и авиакомпанией из Саудовской Аравии.

Первый самолет с группой паломников на борту вылетит 6 августа. Всего обряд «хадж» в текущем году совершат более 6 тыс. таджикистанцев.

В Комитет также отметили, что единая цена для каждого паломника, согласованная с Антимонопольной службой страны составляет 33 тыс. 410 сомони ($3 тыс. 643 по официальному курсу НБТ).

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