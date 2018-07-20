Власти Туркменистана просят у старейшин помощи в возвращении трудовых мигрантов

CA-NEWS (CA) - На фоне продолжающегося экономического кризиса в Туркменистане, все больше туркменистанцев в поисках заработка уезжают за пределы страны. По этой причине в некоторых этрапах Лебапского и Марыйского велаятов местные власти просят помощи в возвращении трудовых мигрантов у местных старейшин, сообщает радио «Азатлык».

По сообщениям, поступающим из этрапов Сердарабат, Чарджев, Гарабекевюл, Халач и Сакар Лебапского велаята, а также этрапов Байрамалы, Йолотен и Мургап Марыйского велаята, власти требуют от местных старейшин любыми обещаниями призвать трудовых мигрантов вернуться домой.

Власти говорят старейшинам: «Ведите пропаганду о том, что будут создаваться новые рабочие места, решена проблема безработицы, подрядчикам выделят свободные земли и, что необходимо внести вклад в развитие страны. Твердите им, что те, кто занимается незаконными делами за границей, позорят не только наше государство, но и свои сёла. Также требуйте от мигрантов, чтобы они не высказывались против нашего государства и президента», - рассказал местный житель.

Близкие некоторых мигрантов из Марыйского велаята также сообщили, что отказавшихся от участия в этом мероприятии аксакалов исключают из рядов народных старейшин.

«В начале каждой недели в этрапских центрах проводят совещания, на которых в основном рассматривается этот вопрос. Некоторые старейшины пытаются уклониться от участия призыва к возвращению мигрантов на родину. Власти начали сильно давить на старейшин, но двое из них ответили: «Вы сначала найдите работу для мигрантов, которых хотите вернуть. После этого они сами вернутся. Кроме этого, у государства должны быть работники, ответственные за этот вопрос, почему старейшины должны заниматься этим? Это же не наша работа. Это испортит наши отношения с людьми. Мы можем взять ответственность за порядок в селе. Но мы не можем вести среди народа пропаганду о мигрантах. Люди пытаются заработать на жизнь». Из-за этого этих двух аксакалов исключили из рядов народных старейшин», - сообщил родственник мигранта.

В течение последнего года власти Туркменистана активизировали меры по возвращению в страну граждан, находящихся за пределами страны на заработках.

В последние месяцы в различных велаятах Туркменистана были организованы собрания при участии местных жителей, где представители власти призывали родственников граждан, находящихся за пределами страны, вернуть их на родину, с обещаниями, что добровольно вернувшихся не будут привлекать к ответственности.