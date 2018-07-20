Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CNBC, что готов ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $500 миллиардов.

«Мы невероятно отстаем. Я готов дойти до пятисот (миллиардов долларов)», - сказал Трамп в записанном в четверг интервью, говоря о дисбалансе в торговле между США и Китаем.

«Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо», - сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

В июне Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда, на которые Пекин ответил аналогичными мерами.

Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что обложен пошлинами окажется практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

​11 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила новый список подлежащих обложению пошлинами товаров из Китая на общую сумму порядка $200 млрд.