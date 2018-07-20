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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемые в убийстве фигуриста Д.Тена имеют криминальное прошлое
Предыстория: Задержанного по подозрению в убийстве Д.Тена привезли на место происшествияПродолжение: МВД Казахстана назвало имя второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - Задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена 24-летний Нуралы Киясов – преступник со стажем.

Согласно постановлениям в судебном кабинете на сайте Верховного суда РК, он трижды представал перед судом.

Впервые Н.Киясова судили в суде Меркенского района Жамбылской области за езду в нетрезвом виде. Согласно делу, 14 января 2017 года в поселке Мерке он рано утром управлял автомобилем марки Mazda 626 в состоянии алкогольного опьянения. Спустя две недели решением суда она был лишен права на вождение сроком на три года.

В том же году 17 февраля Н.Киясов в селе Жемис Жидек Меркенского района проник в чужой автомобиль Audi-80, разбив переднее стекло. Из салона машины он вытащил DVD-проигрыватель и магнитолу, а также вытащил из капота аккумулятор. После чего подсудимый украл магнитолу и аккумулятор из ВАЗ-2106. В ходе судебного процесса он признал свою вину, примирился с потерпевшими, в связи с чем избежал наказания.

В ноябре 2017 года Н.Киясов предстал перед судом в третий раз в рамках гражданского иска о задолженности по кредиту. Суд Меркенского района постановил ему вернуть микрофинансовой организации средства, взятые в долг.

Между тем разыскиваемый полицией второй подозреваемый Арман Кудайбергенов также имеет криминальное прошлое: в 2013 году он был приговорен к 1 году ограничения свободы за кражу телефона и избиение парня.

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