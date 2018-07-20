В Алматы задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Д.Тена

CA-NEWS (KZ) - Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тен 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман Бурибаевич.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК, задержание проведено специально созданной следственно-оперативной группой в микрорайоне Аксай-2 Алматы, около общеобразовательной школы №42 после широкомасштабных розыскных мероприятий.

По факту гибели Д.Тен органы внутренних дел проводят досудебное расследование по части 2 ст.99 Уголовного кодекса РК - убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений. Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и Департамента внутренних дел города во главе с первым заместителем министра Жанатом Сулейменовым.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лица, причастные к совершению преступления. Один из них – Нуралы Киясов, 1994 года рождения, был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания.

На розыск второго подозреваемого в убийстве МВД ориентировало весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований.

Алмалинский районный суд Алматы сегодня избрал в отношении обоих меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 20 сентября.