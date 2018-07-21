Школьникам Таджикистана вернут весенние и осенние каникулы

CA-NEWS (TJ) - Министерство образования и науки Таджикистана намерено вернуть школьникам осенние и весенние каникулы. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Таджикистана Латофат Назири на пресс-конференции 20 июля.

«Министерство образования и науки Таджикистана направило в правительство Таджикистана предложение об изменении продолжительности учебного года и возвращения сезонных каникул, и в правительстве его поддержали», - цитирует слова Назири «Азия-Плюс».

По ее словам, график весенних и осенних каникул и их продолжительность пока не известны.

«Рассматривается несколько вариантов, и в скором времени график будет утверждён. Уверены, что в самое ближайшее время будут приняты изменения в устав общеобразовательных учреждений РТ», - заявила Латофат Назири.

Напомним, активные участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – написали коллективное письмо и составили петицию в исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

Письмо составили на имя главы исполнительного аппарата президента страны Озоды Рахмон.