Школьникам Таджикистана вернут весенние и осенние каникулы

- Таджикистан, общество
- 10:24, 21 июля 2018
- Просмотров: 667
- Обновлено: 11:24, 21 июля 2018
CA-NEWS (TJ) - Министерство образования и науки Таджикистана намерено вернуть школьникам осенние и весенние каникулы. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Таджикистана Латофат Назири на пресс-конференции 20 июля.
«Министерство образования и науки Таджикистана направило в правительство Таджикистана предложение об изменении продолжительности учебного года и возвращения сезонных каникул, и в правительстве его поддержали», - цитирует слова Назири «Азия-Плюс».
По ее словам, график весенних и осенних каникул и их продолжительность пока не известны.
«Рассматривается несколько вариантов, и в скором времени график будет утверждён. Уверены, что в самое ближайшее время будут приняты изменения в устав общеобразовательных учреждений РТ», - заявила Латофат Назири.
Напомним, активные участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – написали коллективное письмо и составили петицию в исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.
Письмо составили на имя главы исполнительного аппарата президента страны Озоды Рахмон.