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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Алматы озвучила детали задержания подозреваемых в убийстве Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - В полиции Алматы озвучили детали задержания подозреваемых в убийстве Дениса Тена, передает Tengrinews.kz.

Как стало известно, 23-летнего Армана Кудайбергенова задержали в микрорайоне Аксай-2, около школы № 42. По версии следствия, он нанес два ножевых ранения Тену. Как рассказал начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев, задержанный Кудайбергенов уже признался в преступлении.

«Задержанные рассказали, что им нужны были деньги. Возникла мысль своровать зеркала. В это время вышел хозяин машины. Произошла потасовка в ходе которой нанесли ножевое ранение. Говорят, что не знали, что напали на Дениса Тена. Кудайбергенова задержали на улице. Отработали все его связи и сегодня его задержали. Они оба были судимы. О том, что их жертвой стал Денис Тен, - узнали из Интернета», - рассказал Кудебаев.

Сообщается, что преступники разделились сразу после нападения. Поэтому их поймали по отдельности. По данным пресс-службы МВД РК, 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман Бурибаевич задержан специально созданной следственно-оперативной группой МВД и ДВД. Ранее в Алматы был задержан Нуралы Киясов.

Напомним, что по факту гибели Дениса Тена органами внутренних дел проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 уголовного кодекса РК - «Убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений».

«Министерство внутренних дел благодарит всех неравнодушных людей, помогавших в раскрытии преступления. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований», - сообщили в пресс-службе МВД РК. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора и министра внутренних дел Казахстана.

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