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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Узбекистан готовятся подписать соглашение о стратегическом партнерстве

CA-NEWS (UZ) - Соглашение о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Узбекистаном может быть подписано в ходе государственного визита президента РТ Эмомали Рахмона в Узбекистан, намеченного на август текущего года, передает Авеста.

Об этом в ходе мероприятия, проходившего 20 июля в городе Душанбе под названием «Культурное сотрудничество Таджикистана и Узбекистана», заявил директор центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худоберди Холикназар.

Посол Узбекистана в Таджикистане Эргаш Шоисматов, говоря о высоком уровне таджикско-узбекского сотрудничества, отметил, что в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте этого года, в истории отношений между Узбекистаном и Таджикистаном была открыта новая страница.

Эргаш Шоисматов подчеркнул, что в Узбекистане идет серьезная подготовка к предстоящему в августе текущего года государственному визиту Эмомали Рахмона.

По его словам, ожидается, что в ходе данного визита будут подписаны ряд важных документов, регулирующих межгосударственные отношения. Также в рамках визита состоится встреча деловых кругов Таджикистана и Узбекистана.

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