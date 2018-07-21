Испанский суд вынес постановление об экстрадиции в Узбекистан «преступного соучастника» экс-генпрокурора

CA-NEWS (UZ) - 7 июня суд Мадрида вынес постановление об экстрадиции в Узбекистан находящегося в международном розыске предпринимателя Алишера Ходиева, передает Радио Озодлик.

Испанский суд разъяснил своем постановление тем, что обвинения, выдвинутые против Ходиева, носят не политический, религиозный или расовый, а исключительно экономический характер.

По словам представителя адвокатской компании Bray&Avalo Abogados, защищающей права Алишера Ходиева, в настоящее время испанские адвокаты рассматривают вопрос об апелляционном обжаловании постановления суда.

Он говорит, что на судебных слушаниях 10 июля адвокат Хуан Карлос Брей указал на отсутствие фактов в обвинениях, выдвинутых против Ходиева, а также заявил, что «преследования основаны на политической мотивировке».

Кроме того, адвокат обратил внимание суда на давления, оказываемые на близких и родственников Алишера Ходиева.

Напомним, 39-летний Алишер Ходиев был задержан сотрудниками испанской полиции 10 марта этого года в Барселоне.

Генеральная прокуратура Узбекистана обвиняет Ходиева в вымогательстве, мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинения против Ходиева выдвинуты в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова.

Рашид Кадыров был арестован 22 февраля этого года. 66-летний Кадыров, руководивший генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство»), 167 («Хищение путем присвоения или растраты»), 184(«Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей»), 210(«Получение взятки»), 236 («Вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел») уголовного кодекса республики.

Согласно Генпрокуратуре Узбекистана, Алишер Ходиев является преступным соучастником экс-генпрокурора. Алишер Ходиев является студенческим другом Алишера Кадырова – единственного сына Рашида Кадырова. 39-летний сын экс-генпрокурора Узбекистана Алишер Кадыров был объявлен в международный розыск 5 марта 2018 года.