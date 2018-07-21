Президент Туркменистана поздравил работников сферы здравоохранения и медицинской промышленности с профессиональным праздником

CA-NEWS (TM) - «Мы провели большую работу и сформировали национальную модель системы здравоохранения. Внедряя достижения медицинской науки и технологий, передовой мировой опыт, провели структурную модернизацию этой сферы, - говорится в поздравительном обращении, опубликованном пресс-службой президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю дня работников здравоохранения и медицинской промышленности.

В рамках задач, вытекающих из программы социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы и государственной программы «Здоровье», созданы необходимые условия для увеличения продолжительности жизни, профилактики болезней, развития медицинской науки, активизации массового физкультурно-оздоровительного движения и утверждения принципов здорового образа жизни. Благодаря значительным объёмам капиталовложений в столице и регионах продолжается масштабное строительство специализированных лечебно-диагностических центров, больниц, санаториев, предприятий по производству лекарственных препаратов, отмечается в сообщении пресс-службы.

«Недавно мы приняли ряд исторически значимых программ, направленных на охрану здоровья народа, углубление реформ в контексте дальнейшей модернизации национальной системы здравоохранения. Это «Национальная программа профилактики вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы», «Национальная стратегия повышения физической активности населения Туркменистана на 2018-2025 годы» и «Национальная программа охраны психического здоровья населения Туркменистана на 2018-2022 годы». Эти документы открывают новые перспективы для укрепления и наращивания сотрудничества на межгосударственном и международном уровнях», - говорится в сообщении.

«Наша цель состоит в том, чтобы в условиях XXI века Туркменистан укрепил своё место в мире как мощное государство, обладающее и высокоразвитой медициной. Будем и впредь продолжать осуществление масштабных реформ, успешно претворяя в жизнь национальные программы и повышая благосостояние народа. Уверен, что работники данной сферы примут самое активное участие в воплощении этих задач», - подчёркивается в президентском обращении.