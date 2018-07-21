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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вследствие сильных дождей на части территории Монголии прервана подача электроэнергии

CA-NEWS (MNG) - Вследствие сильных дождей и ветров в 75 сомонах (административная единица Монголии) восьми аймаков Монголии прервана подача электроэнергии. Национальная компания сети подачи электроэнергии уведомила 30 июля главное управление по чрезвычайным ситуациям, передает «Монголия Сейчас».

Для ликвидации последствий стихийных бедствий на месте работают 30 сотрудников с использованием спецтехники, - сообщает главное управление по ЧС Монголии.

Напомним, Монголия делится на 21 аймак, которые в свою очередь имеют в своем составе 329 сомонов.

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