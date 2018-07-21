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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы и Астане состоялась гражданская панихида в память о Денисе Тене

CA-NEWS (KZ) - В Алмате и Астане прощаются с бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, известным фигуристом и народным любимцем Денисом Теном. В Алмате гражданская панихида началась в 10.00 утра во дворце спорта имени Балуана Шолака, а в Астане панихида проходит в ледовом дворце «Барыс Арена». В мероприятии принимают участие представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители Астаны, передает Tengrinews.kz.

Попрощаться с Денисом Теном пришли Зарина Дияс, Серик Сапиев, Дмитрий Баландин и многие другие известные спортсмены.

Вячеслав Югай, дядя казахстанского фигуриста Дениса Тена, ставшего жертвой вооруженных грабителей, обратился к казахстанцам и журналистам. Родственник попросил достойно проводить спортсмена в последний путь, передает телеканал КТК.

«Уважаемые друзья, у нас случилось горе. Ушел из жизни Денис. Но он не только мой племянник, он достойный спортсмен, достойно представляющий нашу страну. Мы должны его достойно проводить в последний путь. Просьба родных и близких, чтобы прошло все достойно, чтобы мы действительно пришли проститься с Денисом, потому что любые ЧП, недоразумения это, конечно, будет камень в память Дениса», - сказал Вячеслав Югай.

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