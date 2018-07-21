В Узбекистане размер госпошлины за развод увеличат в четыре раза

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана на днях приняло решение об увеличении в четыре раза государственной пошлины, взимаемой с исковых заявлений о расторжении брака, сообщает podrobno.uz.

Если ранее люди, желающие развесить, должны были заплатить 50% от минимального размера заработной платы (92 150 сумов= $12), то теперь им придется выложить 2 МРЗП (368 600 сумов= $47).

Кроме того, значительно увеличилась госпошлина с заявлений о расторжении повторного брака с 120% МРЗП (221 160 сумов=$28) до 4 МРЗП (737 200 сумов=$95).

Напомним, процедура развода в Узбекистане крайне забюрократизирована, фактически суды не разводят с первого раза желающих, заставляя их в течении нескольких лет обивать свои пороги, мотивируя это тем, что дают супругам время на примирение.

В Узбекистане в течение 2017 года через процедуру развода прошли 32 тысячи пар, из которых 58% прожили в браке от года до восьми лет. В 2017 году, по данным министерства юстиции Узбекистана, количество разводов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 8%.

Более 5 тысяч разведенных пар или 16,2% прожили вместе от 2 до 3 лет, чуть более 5,5 тысяч или 17,3% были в браке от 4 до 5 лет.