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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты оценили полезные ископаемые Узбекистана в $5,7 триллионов

CA-NEWS (UZ) - Стоимость минерально-сырьевого потенциала полезных ископаемых Узбекистана составляет около $5,7 триллионов, сообщил первый заместитель председателя Госкомгеологии Аъзам Кадирходжаев.

По его словам, лишь более 1 триллиона долларов из них – это стоимость уже разведанных запасов и подготовленных месторождений. При этом территория Узбекистана изучена лишь на 20%, и соответственно, существует огромный потенциал выявления новых месторождений, передает podrobno.uz.

«По запасам и ресурсам важнейших видов полезных ископаемых, таких как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин Узбекистан входит в десятку мировых лидеров. По производству же золота и урана республика занимает одну из лидирующих позиций. С учетом данных значительных богатств недр, имея соответствующую нормативно-правовую базу, отвечающую современным требованиям ведения бизнес-деятельности, соответственно, растет и количество выдаваемых лицензий недропользователям, которые, создавая свое производство, вносят значительный вклад в развитие Узбекистана. В результате, за последние годы, госкомгеологии выдано более 1200 лицензий на право пользования участками недр», – отметил он.

Напомним, только за последнее время интерес к геологоразведке в Узбекистане проявили российские, турецкие, китайские, южнокорейские, азербайджанские и британские компании.

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