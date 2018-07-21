Компания Walt Disney разорвала деловые отношения с режиссером фильма «Стражи Галактики» из-за старых твитов

CA-NEWS (CA) - Американская компания «The Walt Disney Studios» разорвала отношения с режиссером фильма «Стражи Галактики» Джеймсом Ганном из-за нескольких «оскорбительных» сообщений в социальной сети Twitter, которые он публиковал еще до подписания контракта со студией, сообщает американское издание Los Angeles Times.

«Оскорбительные заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним деловые отношения», - говорится в заявлении компании, которое получило американское издание.

Ганн был со-автором и режиссером первых двух частей успешной франшизы «Стражи Галактики», кассовый сбор которых составил $1,5 млрд. Ожидалось, что он начнет снимать третью часть фильма в этом году.

По словам представителей Disney, Ганн не будет руководить съемками третьей части приключенческого фильма. Как сообщает издание, еще перед подписанием контракта со студией Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.

Режиссер в собственном заявлении отметил, что в начале своей карьеры «он видел себя провокатором» и «делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными». Ганн отметил, что с тех пор он изменился, как и его фильмы и шутки.

«Я понимаю и принимаю решения, сделанные в бизнес-среде. Я беру на себя всю ответственность за то, как я тогда себя вел», - написал Ганн после своего увольнения.