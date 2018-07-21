РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петропавловске произошел крупный пожар в коммунальном рынке

CA-NEWS (KZ) - Крупный пожар произошел в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КЧС МВД Казахстана.

Как сообщили в КЧС, пожар начался в 10 утра 21 июля в трехэтажном здании в торговых бутиках. Предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пожар локализован в 10.44, ликвидирован в 12.07. Жертв и пострадавших нет.

Было эвакуировано 90 человек персонала и посетителей. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы 54 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники.

print
  • МВД Казахстана назвало имя второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена
  • В Казахстане российские военные испытали противоракету, которая пролетает 4 км за секунду
  • Трамп позвал Путина в Вашингтон
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×