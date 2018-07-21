В Петропавловске произошел крупный пожар в коммунальном рынке

CA-NEWS (KZ) - Крупный пожар произошел в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КЧС МВД Казахстана.

Как сообщили в КЧС, пожар начался в 10 утра 21 июля в трехэтажном здании в торговых бутиках. Предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пожар локализован в 10.44, ликвидирован в 12.07. Жертв и пострадавших нет.

Было эвакуировано 90 человек персонала и посетителей. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы 54 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники.