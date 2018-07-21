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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Германии выходец из Ирана ранил ножом 14 человек

CA-NEWS (CA) - На севере Германии в городе Любек мужчина ранил ножом 14 человек в пригородном автобусе. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, остальные — неглубокие порезы, сообщает немецкое издание Luebecker Nachrichten.

Сообщается, что нападение неизвестного произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде. Мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападавшего. Мотивы преступления пока не называются. По предварительной информации после первого допроса, он родом из Ирана, ему 34 года. В последние несколько лет он жил в Любеке.

По словам очевидцев, в автобусе было много пассажиров. Водитель сразу остановился, заметив что он вытащил нож, и открыл дверь, чтобы находившиеся в автобусе люди могли выйти. После этого мужчина напал с ножом и на водителя.

Один из очевидцев рассказал, что после нападения в автобусе началась паника — люди выбегали оттуда и кричали. Все пострадавшие были госпитализированы.

В полиции точных данных о пострадавших не предоставили, отметив, что расследуют инцидент. Версия теракта пока не рассматривается.

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