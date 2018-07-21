Один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена расплакался в суде

CA-NEWS (KZ) - Подозреваемого в убийстве Дениса Тена - уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова доставили в суд, передает Tengrinews.kz. В Алмалинском районном суде рассмотрели санкцию на его арест. С санкции суда он арестован на 2 месяца

В ходе заседания 24-летний задержанный Нурали Киясов расплакался. «Я вообще не бил, не ударял ножом. Я только стоял и смотрел», - сказал Киясов на суде.

Адвокат Нуралы Киясова заявил, что тот никому не наносил повреждений и попросил отпустить его под расписку. Как озвучено в ходе суда, Киясов безработный. Имеет среднее образование, не женат, детей нет. На учете не состоит. В 2015 году был судим за угон автомашины. Однако тогда был освобожден в зале суда. Также арестован второй подозреваемый - Арман Кудайбергенов.