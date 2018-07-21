Узбекистан в 2019 году примет заседание совета министров внутренних дел государств-участников СНГ

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в 2019 году примет заседание совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, сообщает podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам заседания совета, состоявшегося накануне в Баку (Азербайджан). В его работе приняла участие делегация министерства внутренних дел Узбекистана во главе с министром генерал-майором Пулатом Бобожоновым.

В работе заседания также приняли участие делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, представители исполнительного комитета СНГ, бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, Интерпола и центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Особое внимание было уделено вопросу обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах в составе международных террористических организаций на территориях третьих стран.

Для оптимизации работы в этом направлении руководители МВД государств – участников СНГ поддержали предложение об инициировании создания на площадке исполнительного комитета СНГ межгосударственной межведомственной рабочей группы для разработки системы информационного обмена между компетентными органами государств и органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка.