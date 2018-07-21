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  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии большей частью безработных является молодежь

CA-NEWS (MNG) - В Монголии по состоянию на первые пять месяцев текущего года количество новых граждан, зарегистрировавшихся как безработные, достигло 34,7 тыс. человек по стране сообщает «Монголия Сейчас».

А общее количество зарегистрированных безработных в стране на конец июня этого года составляет 37,5 тыс. человек. По статистическим данным около 30% из этого количества является молодёжь, окончившая различные ВУЗы.

Более 50% из общего количества зарегистрированных безработных граждан в стране занимает молодёжь в возрасте 15-35 лет.

Причиной безработицы среди монгольской молодёжи является требование работодателей о наличии опыта работы не менее 2-х лет, что для выпускников ВУЗов неприемлемо.

Далее на ежемесячной пресс-конференции национального статистического комитета сообщили также и о том, что количество иностранных граждан, занимающихся в стране трудовой деятельностью по контракту, составляет – 9,6 тыс. человек из 92 стран мира.

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