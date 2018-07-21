Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

CA-NEWS (CA) - Переводчик Мария Спивак, наиболее известная благодаря работе над серией книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, 20 июля умерла в возрасте 55 лет, сообщила директор издательства Phantom Press Алла Штейнман на своей странице в Facebook.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. Подробности про дату похорон будут позже», — написала Штейнман на своей странице.

Мария Спивак изначально занималась переводом книг о Гарри Поттере на добровольных началах, выкладывая их в интернет. С 2013 года ее перевод стал официально публиковаться издательством «Азбука-Аттикус», которое приобрело права на издание «Гарри Поттера».