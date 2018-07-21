РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Молодая актриса погибла под колесами «Мерседеса» в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Главном управлении внутренних дел Ташкента раскрыли подробности трагичного ДТП, в котором погибла молодая актриса Фарангиз Реджаметова (Жамолханова), сообщает podrobno.uz.

«20 июля, примерно в 21:15 на перекрестке улиц А.Кадыри и М.Ганди на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Мерседес-Бенц"» сбил 25-летнюю Фарангиз Ж. Водитель, управлявший данным автомобилем, 23-летний Улугбек Э., повез пострадавшую в больницу, но в дороге она скончалась», – отметили в ГУВД.

По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 части 2 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) уголовного кодекса Узбекистана.

Фарангиз Реджаметова – из семьи артистов. Ее мама – известная актриса Фотима Режаметова, а дедушка – популярный актер Тугон Режаметов. Фарангиз снялась в главной роли в фильме Зульфикара Мусакова «Ойижон».

print
  • Назарбаев подверг критике качество медобслуживания и образования
  • Журнал Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа
  • В Маргилане пройдет Фестиваль национальной ткани «атлас»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×