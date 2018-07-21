Молодая актриса погибла под колесами «Мерседеса» в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Главном управлении внутренних дел Ташкента раскрыли подробности трагичного ДТП, в котором погибла молодая актриса Фарангиз Реджаметова (Жамолханова), сообщает podrobno.uz.

«20 июля, примерно в 21:15 на перекрестке улиц А.Кадыри и М.Ганди на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Мерседес-Бенц"» сбил 25-летнюю Фарангиз Ж. Водитель, управлявший данным автомобилем, 23-летний Улугбек Э., повез пострадавшую в больницу, но в дороге она скончалась», – отметили в ГУВД.

По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 части 2 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) уголовного кодекса Узбекистана.

Фарангиз Реджаметова – из семьи артистов. Ее мама – известная актриса Фотима Режаметова, а дедушка – популярный актер Тугон Режаметов. Фарангиз снялась в главной роли в фильме Зульфикара Мусакова «Ойижон».