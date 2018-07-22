В Казахстане задержали подозреваемых в убийстве экс-квнщика

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области задержали подозреваемых в убийстве экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Тengrinews.kz.

Напомним, трагедия произошла ночью 21 июля возле одного из заведений в шестом микрорайоне. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти. Он скончался в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса РК («Убийство»). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемые задержаны. Ведется досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел области.