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  22 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане задержали подозреваемых в убийстве экс-квнщика

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области задержали подозреваемых в убийстве экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Тengrinews.kz.

Напомним, трагедия произошла ночью 21 июля возле одного из заведений в шестом микрорайоне. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти. Он скончался в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса РК («Убийство»). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемые задержаны. Ведется досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел области.

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