Сотрудники ГУВД Ташкента за одну ночь выявили 349 нарушений ПДД

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане ГУВД г. Ташкента в ночь с 20 на 21 июля в городе проводилась системная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, в том числе, по выявлению нарушений в сфере дорожного движения. Так УБДД ГУВД Ташкента было выявлено 349 нарушений. Любителей быстрой езды по ночным дорогам столицы оказалось 15 человек, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Всего же за одну ночь сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента было выявлено 5 лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В Алмазарском районе за быструю езду был остановлен автомобиль «Lexus», управлял которым 43-летний Акромжон Х. При проверке выяснилось, что у водителя отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В сообщении отмечается, что среди любителей быстрой езды отсутствие документов оказалось самым распространенным видом правонарушений. Помимо водителя «Lexus» без документов сотрудники ДПС выявили еще 8 человек. При этом 6 человек не имели даже водительского удостоверения.

Помимо любителей быстрой езды сотрудниками УБДД ГУВД г. Ташкента были выявлены за прошедшую ночь такие виды нарушений ПДД, как игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора (22 факта), запрещенный обгон (16 случаев), 182 водителя не были пристегнуты ремнем безопасности и 1 факт неподчинения законным требованиям инспектора ДПС.