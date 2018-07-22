Минобрнауки Таджикистана объяснило зачем согласовывать выезд за рубеж

CA-NEWS (TJ) - Министерство образования и науки Таджикистана не отказало никому из ученых, учителей и студентов в поездках за границу, заявил первый заместитель главы Минобрнауки РТ Рахматулло Мирбобоев на встрече с журналистами 20 июля.

По его словам, в первом полугодии министерством получено 620 заявок от исследователей, учителей и студентов на разрешение на выезд за пределами страны, передает Радио Озоди.

«Мы никому не отказали в поездках, связанных с конференциями, учебой или участием в других мероприятиях, никому не говорили, мол, вы не можете покинуть страну. Этого не было и, надеюсь, не будет и в дальнейшем. Мы просто хотим, чтобы интересы наших граждан за границей были защищены», - сказал чиновник, комментируя введенные министерством правила для студентов и работников сферы образования на выезд за пределы страны.

Согласно новым правилам, теперь перед любым выездом за рубеж сотрудники аппарата министерства образования, директора школ и ректора вузов должны согласовывать свой выезд с властями. Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности по поездке, а также письменное решение МИД.

«Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки», - говорится в документе.

Сотрудники сферы образования по возвращению должны предоставить письменный отчет о поездке в министерство образования.

В Минобрнауки говорят, что правила действует только в трех случаях, когда представители вузов, в том числе и студенты, едут на симпозиум, для учёбы или в служебные командировки. Речь не идёт о личных поездках в другие страны, объяснили в ведомстве. Тем не менее, новые правила вызвали негодование среди ученых и молодежи. Они считают, что Минобрнауки нарушает их права, и они сами могут решать, куда, когда и зачем ездить.