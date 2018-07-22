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  22 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы покатившийся без водителя автобус привел к ДТП

CA-NEWS (KZ) - Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы, есть пострадавшие, сообщает «Sputnik-Казахстан». Крупная авария произошла 22 июля по улице Достык, между улицами Абая и Курмангазы.

Водитель автобуса маршрутом №12 вышел из транспортного средства, которое стояло рядом с остановкой. Неожиданно автобус без водителя, в котором на тот момент не было пассажиров, резко покатился, проехал улицу и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с уже другим автобусом маршрутом №12.

Второй водитель пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них трое детей. Все они находились во втором автобусе. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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