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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Секретная служба Дональда Трампа проверяет мяч подаренный Путиным в Хельсинки

CA-NEWS (CA) - Секретная служба США проверяет мяч, который был подарен президентом России Владимиром Путиным его коллеге Дональду Трампу, сообщает британское издание Business insider.

Как рассказали представители службы безопасности Трампа, абсолютно все подарки, которые получает американский лидер, должны проходить проверку.

Между тем глава национальной разведки США Дэниэл Коутс уточнил, что «мяч будет тщательно проверен».

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в ответ на вопрос, кому сейчас принадлежит инициатива в сирийском вопросе, подарил ему официальный мяч ЧМ по футболу - 2018 и отметил, что отныне он на стороне США.

Дональд Трамп ответил, что отдаст этот матч своему 12-летнему сыну Бэррону, футбольному болельщику.

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