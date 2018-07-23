В Монголии увеличился объем экспорта железной руды

CA-NEWS (MNG) - По данным национального статистического комитета (НСК), экспортный объем железной руды в первом полугодии текущего года достиг уровня в 3.3 млн.тн, передает Montsame.

Тем самым за отчетный период экспорт данного сырья увеличился на 633.2 тыс.тн по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средняя стоимость экспорта железной руды снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 12.8 долларов США, составив $46.3.

Напомним, основные грузопотоки железной руды Монголии направлены в первую очередь в Китай.