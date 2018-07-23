На пляже в Актобе на детей обвалился грунт

CA-NEWS (KZ) - На пляже в Актобе на детей обвалился грунт.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 22 июля в 12:47 в Актюбинском водохранилище на частном пляже «Инжу» произошел обвал грунта с обрыва на отдыхающих.

Очевидцы спасли двух девочек, 2017 и 2016 годов рождения. Они с травмами госпитализированы в больницу.