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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане проведут испытание татарстанских сортов озимых зерновых, зернобобовых культур и картофеля

CA-NEWS (UZ) - На днях в рамках рабочего визита в Республику Татарстан делегация Ташкентской области ознакомилась с производством растениеводческой продукции в Татарстане, сообщает региональный минсельхозпрод.

Делегация Узбекистана посетила тепличный комбинат «Майский». С учетом особенностей климатических условий Республики Узбекистан специалистам было рекомендовано рассмотреть возможность использования теплиц 5-го поколения, разработанные по технологии Ultra Clima.

Далее рабочий визит представителей республики Узбекистан продолжился в ТатНИИ сельского хозяйства ФИЦ КазНЦ РАН. Здесь за "круглым столом" были обсуждены вопросы сотрудничества в области селекции, семеноводства сельскохозяйственных культур и мелиорации.

В завершении встречи глава делегации, заместитель министра экономики Республики Узбекистан по вопросам развития АПК Саъди Шерматов сообщил о готовности испытать татарстанские сорта озимых зерновых, зернобобовых культур и картофеля в условиях Ташкентской области Республики Узбекистан.

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