В Иране в результате нескольких землетрясений пострадали около 290 человек

CA-NEWS (CA) - В Иране в результате нескольких землетрясений, зарегистрированных 22 июля, пострадали около 290 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции.

Отмечается, что от землетрясения пострадали 43 деревни, 101 здание было полностью разрушено, частично разрушены более 800 зданий в деревнях и городах провинции Керманшах. На данный момент ведутся ремонтные работы.

Магнитуда толчков составляла 4,7-5,9 баллов.