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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан через линию Интерпол разыскивает свыше 2,5 тыс граждан

CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился в столице Азербайджана городе Баку с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком. Встреча прошла в рамках очередного заседания совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба МВД РТ.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества поиска лиц, находящихся в международном розыске. В международном розыске по линии Интерпола находятся свыше 2,5 тыс. граждан Таджикистана.

Также было отмечено, что налаживание системы обмена информацией будет содействовать для задержания лиц, находящихся в международном розыске.

После рассмотрения обсуждаемых вопросов состоялась церемония подписания решений и протокола заседания, а также для дальнейшего развития взаимовыгодных сотрудничеств и международных отношений участники заседания обменялись памятными сувенирами.

Национальное Центральное Бюро «Интерпол» МВД Таджикистана является одним из активных бюро, и вносит свой весомый вклад в борьбе со всеми видами преступности и преступлений.

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.

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