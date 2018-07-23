В аквапарке в Алматинской области утонул 5-летний ребенок

CA-NEWS (KZ) - В одном из крупных аквапарков Алматинской области утонул 5-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычаным ситуациям МВД Казахстана, 22 июля в 11:45 в селе Байсерке Илийского района в бассейне, расположенном в зоне отдыха «Дос», очевидцы извлекли из воды мальчика, 2013 года рождения. Отмечается, что он, оставшись без присмотра родителей, захлебнулся водой во время купания.

Через полчаса ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.