Туркменистан принял участие во встрече внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Берды Мятиевым приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в г.Чолпон-Ата Кыргызской Республики. Мероприятие в таком формате проводится впервые, по поручению Глав государств стран Центральной Азии по итогам их рабочей встречи, состоявшейся 15 марта 2018 года в Астане (Казахстан), сообщила пресс-служба МИД Кыргызской Республики.

На встрече был обсужден широкий спектр актуальных вопросов регионального сотрудничества. Было уделено особое внимание вопросам обеспечения безопасности в регионе, границ, транспортной и транзитной коммуникации, использования водно-энергетических ресурсов, тарифной политики, торгово-экономического сотрудничества.

В рамках встречи Министров иностранных дел государств Центральной Азии проведены двусторонние переговоры, в ходе которых стороны в конструктивном и доверительном ключе обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также «сверили часы» по широкому спектру актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Стороны выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров. Было выражено общее мнение о том, что странам предстоит еще многое сделать в деле углубления межгосударственного сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем министры иностранных дел подтвердили твёрдую приверженность, достигнутым договорённостям по дальнейшему укреплению вновь создаваемого формата пяти Центральноазиатских государств и подчеркнули необходимость выработки повестки дня предстоящего в следующем году в Узбекистане саммита глав государств.