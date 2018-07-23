В Афганистане пытались взорвать вице-президента Дустума, погибли 16 человек

CA-NEWS (CA) - Вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, вернувшегося в страну после побега в Турцию из-за подозрений в пытках и похищении, пытались взорвать в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, взрыв произошел 22 июля в 17:00 по местному времени: смертнику не удалось добраться до Дустума, и он взорвал бомбу, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. В результате происшествия погибли 16 человек.

Отмечается, что ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».

Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим политическим противником Ахмадом Ишчи в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года он покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения «медицинского обследования и встречи с семьей», после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был отправиться в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.