Таджикский предприниматель намерен построить туалеты на трассе Душанбе-Куляб

CA-NEWS (TJ) - Построить на трассе Душанбе-Куляб придорожные туалеты на уровне, приближенный к общеевропейской «дорожной цивилизации», намерен таджикский предприниматель Озоди Хасанов.

В беседе с Радио Озоди Озоди Хасанов сообщил, что свои предложения о строительстве на трассе современных придорожных туалетов отправил в Минтранс страны и ждет разрешения ведомства.

«Проект, который я предложил правительству, разработан в соответствии с международными стандартами. В каждом придорожном туалете будут отдельные мужские и женские отделения с отдельными просторными кабинами для инвалидов», - говорит предприниматель.

Год назад комитет по развитию туризма сообщил, что подсчитывает сколько в республике потребуется построить туалетов и мотелей для туристов. До сих пор вдоль главных автодорог страны построено 5 туалетов и планируется построить еще 45, сообщили в ведомстве.

«Туалеты, которые строят на бюджетные средства, в основном, бесплатные. Именно поэтому никто не следит за их чистотой и через некоторое время пользоваться ими бывает просто невозможно», - говорит Озоди Хасанов.

Худоёр Худоёрзода, министр транспорта Таджикистана, на днях на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что ведомство получило несколько предложений от местных предпринимателей желающих построить придорожные туалеты на главных трассах страны. «Сейчас специалисты министерства изучают эти предложения», - сказал глава Минтранса.

Напомним, вопрос нехватки придорожных туалетов и мотелей возник в начале 2015 года, когда группа арабских туристов посетила республику. Зубайдулло Зубайдов, посол Таджикистана в Кувейте тогда сказал, что гости из арабской страны в течение более трех часов пути из Душанбе до крепости Хулбук в Восейском районе не могли справить нужду, так как на трассе не было туалетов. «Если мы хотим развить туризм в нашей стране, должны улучшить сервис, начиная со встречи в аэропорту и до окончания срока пребывания туристов», - подчеркнул посол.

Вскоре после критики посла председатель ассоциации туристических организаций Таджикистана Фаттох Файзуллаев заявил, что власти решили построить туалеты на каждом 50-м километре основных автомобильных дорог страны, а на каждом сотом километре появятся придорожные мотели со стоянкой, торговой точкой, столовой, средствами связи, что поможет туристам получить ночлег со всеми условиями.

«На трассах Душанбе-Худжанд и Душанбе-Куляб мы должны построить туалеты на каждом 50-м километре пути. Это не только ради иностранных туристов, туалеты нужны и отечественным путникам. Также, на каждом сотом километре необходимо построить гостиницы или мотели, чтобы туристы могли там отдохнуть и привести себя в порядок», - заявил Фаттох Файзуллоев.