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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Ирана Хасан Роухани в августе посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Ирана Хасан Роухани в августе планирует посетить Узбекистан, сообщает Mehr News Agency.

В ходе своего визита в Ташкент иранский президент обсудит расширение двусторонних связей, а также глобальную и региональную повестку. В частности, стороны рассмотрят развитие торгово-экономического сотрудничества, транспорта, инвестиций. Также планируется рассмотреть вопрос расширения авиасообщения между двумя странами, перелает kun.uz.

Узбекистана и Иран намерены заключить соглашение, которое предусматривает преференциальный таможенный режим в отношении ограниченных товарных позиций от каждого государства. Проект договора рассмотрен в Тегеране на заседании межправительственной комиссии в апреле этого года.

Стороны также рассматривают вопрос по ускорению запуска транспортных коридоров «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман», «Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран» и Трансафганского коридора. Иранская сторона сообщила, что приложит все усилия для завершения строительства железной дороги «Хаф – Герат», которая станет продолжением строящейся линии «Мазари-Шариф – Герат» и позволит значительно увеличить объемы перевозок товаров между странами региона за счет снижения цен и сроков доставки.

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