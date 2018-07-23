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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан намерен закупить почти 30 тысяч тонн риса

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с января по июнь месяц 2018 года цены на рис возросли на 36,5%. отмечается в аналитическом документе Минэкономики Узбекистана.

При этом в целях обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке, полноценного удовлетворения спроса населения на основные виды продовольственных товаров, Министерством экономики разработан специальный план мер по сдерживанию уровня инфляции в третьем квартале текущего года, который утвержден Кабинетом Министров Узбекистана.

Исходя из этого, для стабилизации цен на внутреннем рынке Узбекистан завезет из-за границы более 29 тыс. тонн риса, передает Кун.uz.

Напомним, что Узбекистан из-за нехватки воды намерен сократить площадь рисовых полей с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров.

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