РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии открылся военно-полевой музей

CA-NEWS (MNG) - В сомоне Халх гол аймака Дорнод открылся военно-полевой музей, сообщает Montsame. Основываясь на опыте ряда стран мира, которые создавали аналогичный музей для привлечения туристов, местная администрация самоуправления инициировала создание этого музея на месте прошедшей гражданской войны.

«До сих пор на местах боев можно найти останки истребителей, транспортных средств и тяжелых орудий. Однако всех их разместить на площади музея не реально», - заявили сотрудники музея «Победы».

Местом создания музея было выбрано возвышенность Ремизова, на которой 149-й мото-стрелковый полк, возглавляемый майором М.Ремизовым, провел ожесточенный бой, завершившийся победой.

print
  • Сотрудники ГУВД Ташкента за одну ночь выявили 349 нарушений ПДД
  • Жизнь в Центральной Азии: Какие места следует посетить в Монголии туристам, а от каких лучше воздержаться
  • Минобрнауки Таджикистана объяснило зачем согласовывать выезд за рубеж
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×