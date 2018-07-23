В Монголии открылся военно-полевой музей

CA-NEWS (MNG) - В сомоне Халх гол аймака Дорнод открылся военно-полевой музей, сообщает Montsame. Основываясь на опыте ряда стран мира, которые создавали аналогичный музей для привлечения туристов, местная администрация самоуправления инициировала создание этого музея на месте прошедшей гражданской войны.



«До сих пор на местах боев можно найти останки истребителей, транспортных средств и тяжелых орудий. Однако всех их разместить на площади музея не реально», - заявили сотрудники музея «Победы».

Местом создания музея было выбрано возвышенность Ремизова, на которой 149-й мото-стрелковый полк, возглавляемый майором М.Ремизовым, провел ожесточенный бой, завершившийся победой.



