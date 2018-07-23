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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоится выставка ремесленников Таджикистана и Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Выставка ремесел пройдет 23-24 июля текущего года на территории государственного учреждения «Наврузгох» в городе Душанбе, передает Авеста.

Как сообщили в комитете по делам женщин и семьи Таджикистана, на выставке, в основном будут представлены изделия гончаров и ювелиров Таджикистана и Узбекистана.

Свои изделия на выставке представят порядка 90 таджикских и 10 узбекских ремесленников. Посетители могут прибрести понравившиеся им изделия.

Выставка организована комитетом по делам женщин и семьи совместно с комитетом по развитию туризма страны, международного фонда ремесленников «Хафт Пайкар» при поддержке министерства культуры РТ и мэрии города Душанбе.

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