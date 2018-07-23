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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Госдепа США прибыла в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 23 июля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с исполняющим обязанности заместителя помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Генри Эншером.

Делегация Госдепартамента СШа прибыла в Ташкент для участия в очередном заседании Рабочей группы по безопасности представителей пяти центральноазиатских стран и Соединенных Штатов Америки («С5+1»), сообщила пресс-служба МИДа.

В состоявшейся беседе обсуждены практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае текущего года и переговоров с Президентом Дональдом Трампом, другими ключевыми лицами Администрации и Конгресса.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики в контексте повестки дня заседания вышеназванной Рабочей группы формата «С5+1».

Во встрече приняла участие посол США Памела Леора Спратлен.

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