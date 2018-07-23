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  23 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане приступит к работе новый посол Пакистана

CA-NEWS (TM) - В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с послом Пакистана Мурадом Ашрафом Джанджуа, завершающим свою дипломатическую работу в стране.

Туркменская сторона поздравила посла с успешным завершением миссии, также стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений и обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Пакистан, говорится в сообщении МИД Туркменистана.

Отмечая динамичное развитие политико-дипломатического взаимодействия, была подчеркнута необходимость расширения отношений в торгово-экономической, культурно-образовательной и спортивной сфере.

Посол Пакистана отметил активное взаимодействие двух стран, основой которых является общность истории, культуры и традиций двух народов.

В завершение встречи Мурад Ашраф Джанджуа выразил свою признательность туркменской стороне за постоянное внимание и помощь в работе посольства.

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