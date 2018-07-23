Самолет с главой МВФ совершил аварийную посадку

- Азия и мир, происшествия
- 13:24, 23 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Самолет американской авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в аэропорту Аргентины из-за неисправности воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Clarin.
По данным издания, самолет, следовавший рейсом AA900 в США, вылетел 22 июля в 20:55 по местному времени из международного аэропорта города Эсейса недалеко от Буэнос-Айреса. Позднее из-за неполадок самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
По данным источников газеты, в самолете произошла разгерметизация салона, позднее стало известно, что произошла утечка топлива. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Лагард принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20, которая завершилась в воскресенье в Буэнос-Айресе.