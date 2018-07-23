В Таджикистане расследуют возможное нападение на туристку из Венгрии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане прокуратура Кулябского региона расследует возможное нападение на путешественницу из Венгрии на холмах Олимтоя. В связи с инцидентом задержан 35-летний житель села Булён Дангаринского района, передает Радио Озоди.

Бернардет Марфе, 31-летняя путешественница из Венгрии, написала заявление в милицию о нападении неизвестного мужчины в ночь на 19 июля. Как сообщили в РОВД по Дангаринскому району, Марфе сказала следователям, что во время ночлега на холмах Олимтоя к ней в палатку ворвался незнакомый мужчина. «Я не понимала, что он говорит и что хочет, поэтому закричала и выбежала из палатки», - рассказала Бернардет сотрудникам милиции. Женщина сумела позвонить своему спутнику, который, в свою очередь, сообщил о нападении сотрудникам милиции.

Бернардет Марфе и ее друг совершают путешествие по Таджикистану на велосипедах. В тот злополучный день она не послушалась своего спутника, который предложил добраться до Куляба на машине, и одна вышла на дорогу. Во время инцидента ее спутник находился в Душанбе.

Дилшод Халифаев, следователь РОВД по Дангаринскому району сообщил, что в связи с инцидентом задержан житель села Булён. В интересах следствия его имя пока не раскрывается. Известно, что ему 35 лет, он женат и является отцом троих детей.

Беквит Теймер, друг Бернардет, 20 июля, отметил, что его спутница сильно испугалась, когда к ней в палатку ворвался чужой мужчина. «Она уже пришла в себя. Мы продолжим свое путешествие. Собираемся посетить Бадахшан. Мы планируем путешествовать по Таджикистану один месяц», - рассказал Беквит Теймер.

2018 год в Таджикистане объявлен годом туризма. На днях президент Таджикистана потребовал строго наказать сотрудников силовых структур за мздоимство и грубое отношение к иностранным туристам и путешественникам.